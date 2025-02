Iavarone: Un centro per i tumori a Benevento? Non interessa a nessuno Lo scienziato: “Per le malattie oncologiche ricerca significa cura. In Italia non si fa”

L'intelligenza artificiale rappresenta il futuro della medicina e una svolta importante per la cura dei tumori.

Da Benevento il medico e scienziato di origini sannite Antonio Iavarone rilancia partecipando all'appuntamento promosso dall'Università Giustino Fortunato e inaugurato dai saluti del Magnifico Rettore dell'UniFortunato Giuseppe Acocella ed da Luca Milano – Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento che ha patrocinato la giornata di studi.

Iavarone, da anni in America è full professor dell’Università di Miami in Florida e Vicedirettore al Sylvester Comprehensive Cancer Center, e a margine dell'incontro ha evidenziato l'importanza dello studio per la cura delle malattie oncologiche, purtroppo ancora al palo in Italia.

“La cura dei tumori passa attraverso le terapie personalizzate, mirate al singolo tumore. E dunque per poterle individuare occorre studiarli a fondo con varie tecnologie tra cui l'intelligenza artificiale e purtroppo questo non viene sempre fatto, anzi nel nostro Paese non viene fatto mai”.



Il consiglio ai giovani medici: andate via dall'Italia

E ancora “Mancano le strutture di ricerca che forniscono queste possibilità innovative direttamente ai pazienti. Oggi la ricerca è diretta possibilità di cura è queste opportunità ci sono dove ci sono centri di ricerca”.

Un fallimento ancor più grave, considerando l'impegno offerto, per la sua Benevento “Da 20 anni mi sono prestato per la nascita di questo tipo di struttura. Abbiamo fallito. Purtroppo non è una priorità di nessuno, non interessa a nessuno: né ai politici, né agli amministratori, né alla popolazione. E' un peccato che la popolazione non prenda coscienza dell'importanza di questi problemi e, purtroppo, se ne renda conto solo quando ci si ammala. In quel momento è troppo tardi”. Disarmante, infine, il consiglio per i giovani medici: andate via dall'Italia.