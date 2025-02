All'Industriale "Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Energia" Nuovo indirizzo di studi quadriennale all'Iti Lucarelli di Benevento

L'Istituto Tecnico Industriale G. Bosco Lucarelli di Benevento amplia l’offerta formativa con il nuovo indirizzo quadriennale in “Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Energia” aderendo alla filiera tecnico-professionale 4+2

Benevento, 1 febbraio 2025 – L’Istituto Tecnico Industriale G. Bosco Lucarelli di Benevento è lieto di annunciare l’arricchimento della propria offerta formativa con l’inserimento del nuovo indirizzo quadriennale “Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Energia”. Tale iniziativa, realizzata nell’ambito della filiera tecnico-professionale 4+2, rappresenta un’importante opportunità per studenti e territorio, in quanto consente una transizione qualificata verso settori professionali di rilevanza, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più esigente e dinamico.

Il percorso formativo prevede:

• Quattro anni di studi presso l’ITI “Lucarelli”: Durante questo quadriennio, gli studenti acquisiranno competenze tecniche e professionali specifiche nel settore energetico, grazie a un curriculum aggiornato e fortemente orientato alle esigenze del mercato.

• Due anni di continuità formativa presso l’ITS Academy “Energy Lab”: Al termine del percorso quadriennale, gli studenti avranno l’opportunità di proseguire il proprio percorso di specializzazione in un contesto formativo d’eccellenza, dove l’ITI “Lucarelli” opera in qualità di scuola capofila per il settore energetico.

Questa formula didattica 4+2 si configura come un modello innovativo che favorisce l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo concrete opportunità di crescita professionale e occupazionale. Inoltre, la consolidata collaborazione con le imprese locali permette un costante aggiornamento dei curricula, garantendo che le competenze acquisite siano in linea con le richieste del mercato e contribuendo allo sviluppo socio-economico del territorio.

Per presentare al meglio il nuovo indirizzo e per favorire il dialogo con la cittadinanza, l’ITI “Lucarelli” organizzerà un incontro informativo che si terrà mercoledì 5 febbraio 2025 dalle ore 16:00 presso l’Aula Magna in viale San Lorenzo n. 2 – Benevento. Durante l’evento, verrà illustrato il programma di studio e saranno a disposizione i docenti per rispondere a domande e chiarire eventuali dubbi, offrendo così una panoramica completa sulle opportunità offerte da questo innovativo percorso formativo.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la pagina dedicata all’indirizzo: www.itilucarelli.edu.it/quadriennale