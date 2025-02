Giornata ITS Academy: alla Cosmind con il presidente Confindustria Vigorito Evento informativo sugli Istituti Tecnologici superiori

È in programma per il prossimo 4 febbraio, presso la sala conferenze dell’azienda Cosmind a Limatola, con inizio alle ore 10.30 la giornata informativa sugli ITS Academy.

L’iniziativa, promossa da Confindustria Benevento e organizzata in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Sant’Agata de’ Goti, si struttura attraverso un seminario di approfondimento che coinvolgerà tre ITS attivi nella provincia di Benevento quali: l’ITS Energy Lab, ITS ICT Campus e ITS CASA Campania che si rivolgono a giovani diplomati tra i 18 e i 34 anni di età allo scopo di fornire competenze utili ad un ingresso immediato e qualificato nel mondo del lavoro.

Confindustria Benevento, in questi anni, ha lavorato molto con i giovani allo scopo principale di frenare lo spopolamento del territorio. Gli ITS assumono un ruolo strategico in questa direzione e rappresentano il vero anello di snodo tra mondo del lavoro e mondo della formazione nonché la soluzione ad uno dei principali problemi che oggi registrano le imprese, ossia quello di reperire figure professionali funzionali allo sviluppo del loro business.

Dal lavoro condotto ci si è resi conto che gli ITS sono ancora poco conosciuti sia nel mondo della scuola, che nelle famiglie: comunicare lo strumento è il primo passo fondamentale per poter supportare la scelta di coloro che cercano lavoro. L’iniziativa le cui conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito prenderà avvio alle 10.30 con la registrazione partecipanti a cui seguiranno l’introduzione, la presentazione degli ITS e gli interventi istituzionali.