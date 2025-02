Studenti dell'Artistico trasformano l'Arco di Traiano in un atelier all'aperto Gli studenti hanno mostrato la loro abilità e coinvolto il pubblico nell’arte del disegno

Nel pomeriggio di sabato, gli studenti del Liceo Artistico "Giuseppe Alberti", guidato dalla dirigente Silvia Vinciguerra, hanno portato l'arte nel cuore di Benevento. L'istituto, che da quest'anno comprende appunto anche il Liceo Artistico di via Tiengo e il Liceo Classico e Scientifico di San Giorgio del Sannio, ha scelto come scenario per l'evento il simbolo più rappresentativo del territorio beneventano: l'Arco di Traiano. In questa suggestiva cornice, i visitatori hanno potuto vivere un'esperienza artistica coinvolgente, articolata in diverse attività: Postazioni di disegno dal vero, dove gli studenti hanno mostrato la loro abilità e coinvolto il pubblico nell’arte del disegno; Illustrazione storico-artistica dell'Arco di Traiano, per far conoscere il valore e la storia di questo monumento iconico; Dimostrazioni di scultura, che hanno permesso ai presenti di osservare dal vivo il processo creativo della modellazione della materia; Esposizione di architettura, con pannelli esplicativi, disegni e un modello tridimensionale dell’Arco realizzato con la stampa 3D.

Giulio Calandro, docente di Discipline Plastiche e Scultura, ha evidenziato l'importanza delle materie artistiche insegnate nel Liceo, come Disegno dal Vero e Pittura. Attorno all'Arco sono stati allestiti diversi stand gestiti dagli studenti, dove sono state esposte le loro opere e illustrate le attività didattiche della scuola.

Fabiano Romano, docente di sostegno e referente per l'orientamento, ha sottolineato il carattere innovativo di questa iniziativa, pensata per uscire dagli schemi tradizionali e aprire la scuola al territorio. La scelta di una location così prestigiosa ha permesso ai ragazzi di mostrare non solo il loro talento artistico, ma anche la preparazione acquisita nel percorso scolastico.

Con l’accorpamento dei due Licei di San Giorgio del Sannio e del Liceo Artistico di via Tiengo, l'Istituto Alberti offre oggi un'ampia gamma di percorsi formativi, attualmente frequentati da circa mille studenti. Oltre agli indirizzi artistici (Architettura e Ambiente, Arti Figurative e Grafica) ed ai licei sangiorgesi, l’Alberti comprende infatti il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (con le due curvature Biologico-Forense e Sportivo), il Liceo Scientifico Sportivo, Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Web Marketing, il Turistico-Digital Tourism, Chimica, materiali e biotecnologie (con la curvatura Cosmesi), il Corso serale in AFM e il nuovo percorso, appena attivato dall’USR Campania, in Servizi culturali e dello spettacolo.