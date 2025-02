Benevento Innovation Hub, Greco: "Amministrazione coglie sfida dell'innovazione" Il presidente della commissione Attività produttive "già in agenda numerose attività"

"La Giunta comunale ha mostrato con l'approvazione della relativa delibera di credere fortemente nel progetto Benevento Innovation Hub. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella, gli assessori, i dirigenti Riccardo Feola e Alessandro Verdiccio per il prezioso supporto tecnico-amministrativo. Con il collega e amico, Italo Barbieri, delegato alle Politiche giovanili, abbiamo preparato un percorso che si sta già concretizzando in questi giorni con gli eventi di “Benevento Boost”, che fa di Palazzo Paolo V una sede ideale per la nascita di nuove idee con gli Hackathon in programma. Sul sito www.beneventoboost.it il programma dettagliato delle attività in agenda, che prevedono workshop, incontri con esperti, momenti di networking e formazione destinati ai giovani che vogliono costruire il proprio futuro a Benevento", lo scrive in una nota il consigliere comunale e presidente della commissione Attività produttive Alboino Greco.

"Grazie a una governance lungimirante e alla sensibilità del Sindaco per le tematiche giovanili e imprenditoriali, prova i premi e riconoscimenti internazionali per i talenti sanniti, Benevento si sta sempre più affermando come un modello virtuoso di sviluppo territoriale. In particolare, attraverso la valorizzazione delle competenze giovanili e la diffusione della cultura d’impresa, la nostra città sta dimostrando di non avere nulla da invidiare a realtà nazionali ben più strutturate. Anzi, stiamo costruendo un modello di innovazione e crescita replicabile altrove. Grazie alla partnership con Sannio Valley e alla contaminazione virtuosa con modelli di imprenditorialità giovanile già attivi o in procinto di esserlo, stiamo giocando qui a Benevento la cruciale partita dell'innovazione e siamo convinti che con un lavoro di squadra potremo vincerla, mettendo a frutto e a sistema le tante potenzialità che il tessuto urbano e provinciale offrono", conclude Greco.