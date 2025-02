Benevento-Messico: nasce una nuova sinergia nel segno dell'integrazione Mastella ha ricevuto a Palazzo Mosti l'Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba

Dalle esperienze oltreoceano alle possibilità di sviluppo economico produttivo. Tanti i temi al centro dell'incontro in programma questa mattina a Palazzo Mosti dove il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha ricevuto l'Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba.

Il primo cittadino ha immediatamente rotto il ghiaccia ricordando la sua visita in Messico da Sottosegretario alla difesa. “Sono stato il primo rappresentante italiano a partecipare alla loro Festa della Repubblica. Ne ho un ricordo molto bello. Inoltre ho ospitato al Ministero della Giustizia i rappresentanti dell'allora Governo messicano per “comprendere” le nostre leggi antimafia. Uno scambio davvero importante che ancora oggi resta attuale”.

Si è detto “molto contento della visita” l'Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba “Lieto di aver scambiato ricordi e opinioni. Ho scoperto un sindaco aperto, curioso e spero che quest'anno possa venire in visita a Roma in ambasciata e pensare, nel 2026, ad una visita in Messico capeggiata dal sindaco con imprenditori locali per esplorare possibilità di affari. Credo – ha concluso – che oltre alla storia, alla cultura e all'arte anche gli affari ci devono unire e io so che qui a Benevento c'è una realtà produttiva molto interessante”.

Una visita suggellata da scambi di doni con volumi che rappresentano i rispettivi paesi. Per l'Ambasciatore messicano, poi, un giro turistico tra le bellezze della città.