Benevento. Nove milioni di euro per riqualificare Villa dei Papi e il suo parco Mastella: aiuteremo giovani e meno abbienti che potranno formarsi e imparare mestieri

Iil finanziamento da 9 milioni di euro ottenuto dall’amministrazione comunale di Benevento nell’ambito dei fondi Metro Plus-Città medie che sarà utilizzato per la riqualificazione di Villa dei Papi.

Questo al centro della conferenza stampa di questa mattina convocata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che con gli assessori e il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha illustrato il progetto. per il quale ora la Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche di Coesione e Sud) ha comunicato l’ok al finanziamento e in Giunta è stato approvato oggi lo Schema di Convenzione da trasmettere a Palazzo Chigi.

“E’ un risultato di straordinario pregio – ha detto in apertura il sindaco Mastella – per l’economia cittadina e provinciale: Benevento è tra le 39 città italiane ad aver ottenuto questa corposa mole di risorse che sarà iniettata nel circuito economico e alla creazione di nuova occupazione insieme ai partner che saranno le sigle più importanti del mondo produttivo, dell’associazionismo, del Terzo Settore. Rinasce Villa dei Papi che sarà hub di innovazione sociale, attraverso una forma di collaborazione saggia e funzionale al territorio con la Provincia che è comproprietaria di questo complesso di eccezionale pregio artistico e architettonico.

Successivamente - ha spiegato ancora il sindaco Mastella - sarà la Provincia a curare la manutenzione. Stiamo portando avanti un lavoro straordinario che in questo caso ha l’ambizione d’incidere direttamente anche sul mondo del lavoro e della nuova occupazione. Noi non siamo certo al Governo e abbiamo competenze di natura amministrativa, basti pensare ai diecimila numeri civici nelle contrade dove scandalosamente non c’erano o al recupero dell’ex Malies dove nascerà un polo commerciale per i prodotti a km zero e del complesso ex Orsoline, dove ci saranno nuovi alloggi (32) per i ceti meno abbienti: i lavori a via Rummo partiranno a brevissima scadenza. Stiamo raggiungendo risultati enormi e con il Metro plus potremo dare una mano a tanti giovani e meno abbienti che potranno formarsi e imparare mestieri con la collaborazione di Confindustria ed altre associazioni", ha spiegato il sindaco Mastella.

E’ stato poi il vicesindaco delegato al Metro Plus-Città Medie Francesco De Pierro a illustrare i dettagli tecnico-progettuali: “E’ un vasto piano di welfare e innovazione sociale che guarda oltre la pur cruciale fase di assistenza, ma punta all’inserimento lavorativo attraverso l’orientamento, la formazione, il rafforzamento delle competenze in ambiti come l’artigianato, le nuove tecnologie, i lavori a servizio del turismo, dello sport, delle arti, fino all’enogastronomia. Ci saranno laboratori per l’apprendimento, anche attraverso il co-working, borse e tirocini retribuiti: è una scommessa che vinceremo assieme ai giovani, soprattutto chi è in condizione di svantaggio sociale, che hanno la buona volontà di mettersi in gioco e apprendenre gli strumenti per l’inserimento lavorativo.

Il piano è diviso in tre tronconi, tre ambiti d’intervento: ci sarà la rinascita di Villa dei Papi che diverrà con oltre 2 milioni e mezzo di euro un grande polo per l’economia e l’innovazione sociale: sarà l’epicentro di realizzazione del progetto. Ospiterà laboratori per l’arte, gastronomia, formazione ai mestieri, agricoltura urbana, verde per l’aggregazione sociale. I partner saranno parte attiva di questa rinascita di Villa dei Papi. Poi 3 milioni 200mila euro vanno ad alimentare la Costruzione di opportunità lavorative con orientamento, formazione e accompagnamento personalizzato. Ci saranno borse lavoro e tirocini per garantire sostegno economico immediato e l’acquisizione di competenze ai soggetti svantaggiati. 2 milioni 628mila euro per il potenziamento delle reti sociali: qui siamo nel campo del miglioramento degli standard di vita e del benessere: sport, turismo, promozione ambientale, interventi per lenire le forme di disagio, dedicati a target come terza età e mondo giovanile.

Smentiamo così i detrattori: interveniamo con forza anche sul piano dell’economia sociale e del welfare occupazionale con uno strumento forte e incisivo”.

Soddisfatto anche il numero uno della Provincia, Nino Lombardi che ha evidenziato come l'Ente sia deputato alla manutenzione del sito.