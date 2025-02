Coldiretti incrementa lo spazio "campagna amica" a Benevento Masiello (Coldiretti): “Una grande opportunità di interazione tra città e campagna"

“Campagna Amica” apre i battenti in un altro punto della città. Da domani 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione del mercato, i produttori delle tante eccellenze dell’agroalimentare “Made in Sannio” esporranno i loro prodotti in viale Principe di Napoli, nelle immediate adiacenze della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. Promossa da Coldiretti, questa iniziativa fu concepita nel 2008 su tutto il territorio nazionale incontrando un successo tanto immediato quanto crescente. “E’ una grande opportunità – sottolinea Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti – di interazione tra città e campagna. L’ampliamento della presenza di Campagna Amica nella città di Benevento andando oltre i luoghi tradizionali, può diventare un’occasione che va al di là della mera vendita del prodotto agricolo. Si crea una relazione capace di trasferire valori e tradizioni, che, purtroppo, negli anni si è rischiato di perdere. Vi è la possibilità di portare in città un prodotto stagionale e al giusto prezzo”. “Questa esperienza si diffonde sempre più e con crescente successo – sottolinea il Direttore Regionale e Provinciale Coldiretti Benevento, Salvatore Loffreda – in quanto consente la pratica del prezzo equo e offre, allo stesso tempo, una corretta informazione per il consumatore in merito alle caratteristiche organolettiche dei prodotti, alla loro origine rigorosamente sannita, alla sicurezza alimentare”. “E’ un altro passo in avanti – commenta il Condirettore Provinciale Remo De Ieso – per favorire lo sviluppo delle aziende agricole con il rapporto diretto col consumatore”. Il mercato sarà aperto ogni giovedì.