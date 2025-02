Medicina estetica globale: focus al Centro Ditar Med Aesthetics Sabato 8 febbraio un convegno sul tema

Il prossimo 8 febbraio, alle ore 10, il Centro Ditar Med Aesthetics (C.da Piano Cappelle), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Benevento, ospiterà l’incontro dal titolo “Medicina estetica globale: dalle tecniche di base alla medicina rigenerativa”. L’evento, realizzato nell’ambito della convenzione didattica con l’Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Sanità Pubblica, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per i professionisti del settore.

Il Prof. Francesco D’Andrea, responsabile scientifico dell’iniziativa, aprirà i lavori con un intervento dedicato alla percezione della bellezza e al ruolo della chirurgia plastica nel migliorare l’armonia estetica individuale.

Seguiranno approfondimenti su alcune delle tecniche più innovative del settore: la radiofrequenza con microneedling, illustrata dalla Dott.ssa

Valentina Carlomagno, che ne evidenzierà i vantaggi come metodica non invasiva; l’uso del laser e della chirurgia dermatologica, tema affrontato dal Dott. Michele Pezza, che ne illustrerà le principali indicazioni terapeutiche; e infine, uno sguardo alle nuove frontiere della medicina estetica iniettiva e rigenerativa, con l’intervento della Dott.ssa Concetta Errico.

La faculty dell’evento è completata dai Dott. Sandro Tarantino e Dott.ssa Annachiara Tarantino, che offriranno ulteriori spunti di riflessione su come le tecnologie avanzate possano supportare le pratiche estetiche e rigenerative.

L’evento rappresenta una grande occasione per medici, operatori del settore, ma anche per i pazienti desiderosi di approfondire le ultime innovazioni in medicina estetica, con un approccio scientifico e multidisciplinare.