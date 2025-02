Raccolta del Farmaco: fino al 10 si potranno donare medicinali da banco Si rinnova la collaborazione tra Acli Benevento, Progetto Vita e cooperativa Giada onlus

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra Acli Benevento, Progetto Vita e cooperativa Giada onlus per la Raccolta del Farmaco presso la farmacia Italiano di Benevento: dal 4 al 10 febbraio 2025 sarà possibile donare medicinali da banco per aiutare i meno fortunati. Tutti i farmaci raccolti saranno distribuiti presso la sede delle Acli provinciali di Benevento, in via Flora 31, alle persone indigenti e che vivono condizioni di precarietà economico-sociale. "Ringrazio per la rinnovata disponibilità e collaborazione il nostro consigliere nazionale Filiberto Parente, la cooperativa Giada onlus nella persona del dottor Antonio Di Pinto nonché la dr.ssa Lucia Pisicoli, coordinatrice delle strutture di provenienza dei ragazzi che copriranno la settimana dedicata alla Raccolta del Farmaco. Attraverso programmi di volontariato favoriamo l'integrazione di quei ragazzi sfuggiti alle atrocità della guerra, impiegandoli in progetti dove a vincere sono la solidarietà e l'impegno verso il prossimo" dichiara la presidente provinciale delle Acli di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo.