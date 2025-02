Inclusione socio-lavorativa. Ecco progetto Formedil per i migranti vulnerabili VIDEO - Formazione edile anche presso le aziende che richiedono sempre più operai specializzati

Presentato nella sede del Formedil di Benevento Formazione e Sicurezza il progetto ‘Puoi Plus’, nuova azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuata da Sviluppo Lavoro Italia, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - PN Inclusione e lotta alla povertà.

Il progetto finanzierà percorsi di inclusione socio lavorativa per migranti vulnerabili cittadini di Paesi terzi nei prossimi cinque anni. I destinatari, individuati anche in raccordo con la rete dell’accoglienza, saranno affiancati con servizi di orientamento specialistico e messa in trasparenza delle competenze e svolgeranno un tirocinio extracurriculare di sei mesi. Durante e dopo l’esperienza, saranno supportati nella ricerca di ulteriori opportunità occupazionali o di formazione. La platea di migranti vulnerabili alla quale si rivolge PUOI PLUS è molto vasta e comprende titolari di protezione internazionale e temporanea, vittime di tratta, sfruttamento lavorativo o violenza di genere ed ex minori stranieri non accompagnati. Tutti i destinatari devono essere in condizione di inoccupazione o disoccupazione.