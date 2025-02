Il cantico di Frate Sole: sabato l'incontro a Benevento Alle 16.30 presso la sala del Centenario della Madonna delle Grazie

In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature (1225-2025) di San Francesco d’Assisi, si avvierà il 1° incontro organizzato dall’Ordine Francescano Secolare - Zona- interdiocesana di Benevento.

Sabato 8 Febbraio, alle ore 16.30 presso Sala del Centenario del Convento dei Frati Minori "Basilica Madonna delle Grazie" verrà presentato “Il Cantico di Frate Sole” - "Laudes Creaturarum” - Francesco, lo sguardo essenziale dell'amore di Dio tra fede e cultura.

"Sarà un prezioso momento formativo e di grazia- scrive Rita Pacilio-, non solo per noi appartenenti alla famiglia francescana, ma soprattutto per la comunità intera, sempre più desiderosa di pace, giustizia e salvaguardia dell’ambiente”.

Al tavolo dei relatori: Padre Giuseppe Buffon o.f.m., docente di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, la professoressa Lucia Pezza, docente di Lingua e Letteratura italiana presso il Liceo Statale “G. Guacci” di Benevento e il professore Nazzareno Miele, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Palmieri-Rampone-Polo” di Benevento (O.F.S. “Le Grazie”). A moderare l’evento sarà il giornalista/pubblicista Luca Maio (O.F.S. “Le Grazie”). Sarà presente Mariano Lucio Alliegro, Ministro Regionale O.F.S.