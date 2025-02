Lavori ex Orsoline – Galleria Malies, ecco le modifiche alla circolazione Chiusura parziale di via Rummo a Benevento, sensi unici, divieti di sosta e bus deviati

L’assessore al Traffico Attilio Cappa rende noto che, in concomitanza con l’avvio dei lavori di riqualificazione funzionale, energetica e di adeguamento sismico degli immobili ex Orsoline e di riqualificazione del mercato Commestibile – Galleria Malies, vigerà il seguente dispositivo del traffico:

· installazione del divieto di sosta e di fermata in via Bosco Lucarelli, nel tratto stradale compreso tra via Gaetano Rummo e I° traversa Bosco Lucarelli, ambo i lati, a decorrere dalle ore 8:00 del 06/02/2025 sino a fine lavori, con contestuale apposizione di dissuasori a barriera modulare per la realizzazione del passaggio pedonale sul lato destro;

· divieto di sosta e fermata lungo tutto il perimetro dell’area di cantiere di via Gaetano Rummo e via Bosco Lucarelli, a decorrere dalle ore 7:00 del 10/02/2025 sino a fine lavori;

· chiusura al traffico veicolare della semicorsia di marcia di via Gaetano Rummo con direzione e senso di percorrenza - via Bosco Lucarelli a via Porta Rufina a decorrere dalle ore 7:00 del 10/02/2025 sino a fine lavori;

· direzione obbligatoria a destra in via Bosco Lucarelli per i veicoli che percorrono via Gaetano Rummo con provenienza e direzione - piazza Orsini- Gaetano Rummo - Bosco Lucarelli;

· obbligo diritto all’intersezione sulla semicorsia di via Gaetano Rummo con via Bosco Lucarelli per i veicoli provenienti dalla direzione opposta, Porta Rufina-piazza Orsini, con apposizione dissuasori a barriera dalle ore 7:00 del 10/02/2025;

· istituzione del senso unico di marcia in via Gaetano Rummo nel tratto e per il senso di percorrenza che da via Porta Rufina conduce a via Bosco Lucarelli, apposizione preavviso di doppio senso circolazione prima dell’immissione nel tratto stradale di via Gaetano Rummo rimasto a doppio senso di circolazione dalle ore 7:00 del 10/02/2025 ;

· inversione del senso di marcia, I° traversa Bosco Lucarelli, con istituzione del senso unico in direzione via Torre della Catena- installazione segnale di Stop all’immissione con Torre della Catena a decorrere dalle ore 9:00 del 06/02/2025;

· inversione del senso di marcia di via Porta Nuova, con istituzione del senso unico da via Torre della Catena a via Bosco Lucarelli - installazione del segnale Stop all’immissione con via Bosco Lucarelli a decorrere dalle ore 9:00 del 06/02/2025;

· direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, compresi i veicoli trasporto passeggeri-bus urbani ed extraurbani, all’intersezione corso Garibaldi con via Goduti, con direzione consentita su via Goduti;

· installazione segnaletica “itinerari consigliati a particolari categorie di veicoli” per l’itinerario di percorrenza viale Principe di Napoli - via Napoli e viceversa;

· istituzione del percorso alternativo per le linee autobus urbani coinvolte dalla chiusura di via Gaetano Rummo, che da piazza Orsini conduce in Porta Rufina, nel normale itinerario in prossimità del ponte Vanvitelli continueranno il tragitto su via del Pomerio, via Posillipo e via Torre della Catena fino all’intersezione con via Porta Rufina, ove proseguiranno con il consueto percorso; la fermata sostitutiva di corso Vittorio Emanuele sarà effettuata in via Posillipo, la fermata soppressa di via Gaetano Rummo sarà effettuata in via Porta Rufina antistante al parcheggio coperto.