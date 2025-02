Gal Taburno, al via divulgazione della strategia di sviluppo locale Domani a Torrecuso la presentazione. Ecco i comuni interessati

Il Gal Taburno, nell’ambito della nuova programmazione Leader 2023-2027, ha aperto la fase di animazione e divulgazione della Strategia di Sviluppo Locale, che coinvolgerà i soggetti che insistono nel territorio del Gal dell’Area Taburno, Caudina e Suessola. Si partirà venerdì 7 febbraio alle ore 17:30 da Torrecuso nella Sala delle Nicchie in piazza Fusco con il primo dei tre eventi per fare un focus sui progetti e sulle opportunità per il territorio con la partecipazione di una rete più ampia di attori locali come i Comuni, associazioni, stakeholder ecc… dell’Area del Taburno: Apollosa, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Foglianise, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Paupisi, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

Ad aprire i lavori al primo incontro saranno Angelino Iannella (Sindaco di Torrecuso) e Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento); introdurrà i lavori Carmine Fusco (Presidente del Gal Taburno); relazioneranno Vincenzo Mataluni e Carmine Pavone (Esperti del Gal Taburno Consorzio); interverrà poi Ferdinando Gandolfi (Dirigente UOD Giovani Agricoltori e Azioni di contrasto allo spopolamento nelle Zone Rurali – Regione Campania); concluderà on. Mino Mortaruolo (Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive – Regione Campania). Modererà i lavori Nicola Ciarleglio (Componente del Comitato di Sorveglianza Psr Campania 14-20).