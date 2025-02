Buona sanità al Fatebenefratelli, i ringraziamenti di un paziente "Sono un esempio di eccellenza nel campo della sanità"

L’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento si conferma ancora una volta una eccellenza in Regione Campania. Giorni fa in una lettera inviata al Superiore del FBF Fra Lorenzo Antonio Gamos, un paziente ha voluto esprimere la sua più sincera gratitudine per le cure ricevute presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento in occasione del recente intervento di ortopedia a cui si è sottoposto a seguito di una caduta che gli ha causato la rottura della protesi all’anca. L’intervento, particolarmente complesso e di lunga durata, è stato eseguito con grande professionalità e competenza da un’équipe medica eccellente, diretta dal dott.Salvatore D'Auria, alla quale rivolge il più sentito ringraziamento.

“Voglio, inoltre, sottolineare – scrive il paziente - la qualità dell’assistenza ricevuta durante la fase post-operatoria; il personale sanitario si è dimostrato sempre attento, disponibile e premuroso, facendomi sentire accolto e curato con grande umanità. La dedizione e la professionalità che ho riscontrato al Fatebenefratelli di Benevento sono un esempio di eccellenza nel campo della sanità, e per questo sento il dovere di rinnovare la mia gratitudine”.