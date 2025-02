Impianto multimateriale: al via i lavori Saranno trattate circa 7mila tonnellate prodotte dal Comune di Benevento

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione, nella struttura ex Laser di contrada Olivola, dell’impianto comunale per il trattamento di multimateriale. Un progetto, presentato dal Comune di Benevento e realizzato dall’Asia, finanziato con un contributo a fondo perduto di oltre 3,2 milioni di euro (fondi Pnrr - misura M2C1.1.I1.1 – Linea B), l’unico in Regione Campania, che consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata.

L’intervento consisterà nel recupero della struttura esistente e dell’area scoperta a servizio con l’installazione di un impianto di selezione. I lavori dovranno essere portati a termine entro 180 giorni dall’inizio, per cui si stima che l’impianto possa iniziare ad operare entro la fine di quest’anno nel rispetto dei termini imposti dal Pnrr. Al suo interno saranno selezionate e valorizzate le frazioni del flusso di multimateriale leggero: plastica, banda stagnata, lattine, carta, cartone ed i rispettivi imballaggi. Annualmente saranno trattate circa 7mila tonnellate prodotte dal Comune di Benevento, e come previsto nel redigendo Piano d’ambito, si potranno trattare anche rifiuti di tutta la provincia, portando la produzione a circa 13mila tonnellate, con evidenti risparmi in termini di costi di gestione.

“L’impianto di trattamento del multimateriale – dichiarano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’amministratore unico Asia Donato Madaro - oltre che sotto il profilo ambientale, sarà prezioso per il territorio perché consentirà di dare lavoro a circa 20 unità lavorative circa. Né vanno messi in secondo piano i risparmi di gestione, con una contrazione dei costi sul bilancio aziendale”.