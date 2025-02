Adler Aero Airola: ancora 12 mesi di cassa integrazione. I dubbi dei sindacati Fim-Fiom-Uilm Benevento "Quali prospettive per il futuro?"

“La direzione di Adler Aero ha richiesto al Ministero del Lavoro una proroga di 12 mesi della Cassa Integrazione Straordinaria (CDS), motivando la scelta con "l’incertezza sulle commesse, metterebbe a rischio la tenuta occupazionale del sito di Airola"”.

Così Fim-Fiom-Uilm Benevento che prosegue “Negli ultimi mesi, la crisi aziendale aggravata dalla perdita di una commessa ha portato, con il parere negativo delle organizzazioni sindacali territoriali, al licenziamento di 14 lavoratori del reparto verniciatura e al trasferimento di altri 14-15 dipendenti nello stabilimento di Brindisi. Non è ancora chiaro se esista un piano strutturato per la riorganizzazione e il rilancio del sito. Per la complessità del momento, riteniamo che la gestione della crisi non possa basarsi esclusivamente sugli ammortizzatori sociali, ma debba essere accompagnata da una strategia industriale chiara e concreta. Per questo ci chiediamo: quale futuro attende il sito di Airola? Il gruppo Adler ha intenzione di investire per garantirne la continuità produttiva e occupazionale? Continueremo, pertanto, a monitorare con attenzione la situazione, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione e il futuro industriale di un territorio che ha bisogno di certezze e prospettive concrete”.