Finanza pubblica: domani il focus al Museo della Sannio Incontro formativo su programmazione di bilancio

La Provincia di Benevento promuove un Incontro formativo sul sistema

unico di contabilità economico-patrimoniale, in sigla: Accrual, che

avvia la fase sperimentale per essere attiva dal 2026 per tutte le

Amministrazioni pubbliche.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Il titolo dell’Incontro formativo, in programma domani, 10 febbraio,

dalle 9 alle 16.00 in tre Sessioni presso l’Auditorium “Gianni Vergineo”

del Museo del Sannio, è: “Programmazione di Bilancio 2025/2027: i nuovi profili del Bilancio di cassa e i vincoli di Finanza pubblica nella

visione della Corte dei Conti. Evoluzione della contabilità pubblica:

verso l’ACCRUAL”. La partecipazione all’Incontro è a titolo gratuito e

l’evento è accreditato.

Destinato alle professionalità che negli Enti locali e nella Pubblica

Amministrazione in generale si occupano di contabilità, l’Incontro

formativo, costituente la seconda tappa di un percorso di aggiornamento

partito nell’aprile dello scorso anno, è, come il precedente, organizzato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l’Ordine degli Avvocati di Benevento.



Con la consulenza scientifica e le Relazioni del Prof. Francesco

Delfino, esperto di finanza pubblica presso la Commissione ARCONET

(Ministero dell'Economia e delle Finanze) e presso l'Osservatorio sulla

finanza e contabilità degli enti locali - Ministero dell'Interno,

l’Incontro formativo è curato dall’avv. Nicola Boccalone, Dirigente del

Settore Amministrativo e Finanziario della Provincia di Benevento.



Come ha sottolineato il Presidente Lombardi presentando l’evento,

l’Incontro formativo rientra nel supporto agli Enti locali che le

Province assicurano ai Comuni con adeguati livelli di informazione e

formazione sulle norme, le procedure e gli adempimenti connessi alla

realizzazione di investimento sul territorio.

I temi principali trattati presso l’Auditorium del Museo del Sannio

saranno i seguenti:

-la programmazione di bilancio 2025 – 2027: legge n. 207 del 30 dicembre

2024;

-il decreto ministeriale di modifica degli schemi e dei principi

contabili;

-la contabilizzazione dell’accantonamento obbligatorio: la destinazione a copertura del disavanzo e alla spesa di investimento;

-norme di finanza locale;

-la qualità del dato in contabilità pubblica: responsabilità e funzioni

di controllo, la veridicità e l’attendibilità degli strumenti di

bilancio.



A conclusione delle Sessioni di Relazioni sono state previste anche

esercitazioni di gruppo.



All’Incontro, con inizio alle ore 9.00, porteranno i saluti

istituzionali: il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella; il

Presidente della Provincia, Nino Lombardi; il Sindaco di Benevento,

Clemente Mastella; il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Stefania

Pavone; il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili, Fabrizio Russo.