Vertenza Hanon Systems. "Vicini ai lavoratori per soluzioni alternative" L'opposizione consiliare esprime solidarietà: colpo durissimo per la fragile economia cittadina

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai 67 lavoratori e lavoratrici della Hanon Systems e alle loro famiglie. La decisione del management coreano di cancellare l’unità produttiva di Benevento è un durissimo colpo sia per coloro che in questi anni hanno speso la propria professionalità per la crescita dell’azienda, e sia per la struttura produttiva e la base occupazionale della già fragile economia cittadina".

Così l'opposizione consiliare del Comune di Benevento riguardo al caso Hanon Systems. "A questo punto - proseguono - occorre una forte mobilitazione per accompagnare i lavoratori nella lotta per la difesa del posto di lavoro, e perciò occorre che le istituzioni tutte siano in prima linea per sostenere le possibili soluzioni alternative alla chiusura dello stabilimento".