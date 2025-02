Maria Buonaguro è la nuova presidente del Comitato Provinciale Unicef Benevento Già delineato un piano di programmazione ricco di attività e iniziative

L'Assemblea dei volontari del Comitato Provinciale Unicef di Benevento ha designato Maria Buonaguro, come nuova presidente. La sua nomina, ratificata dal direttivo nazionale, è stata accolta con entusiasmo e soddisfazione, grazie al riconoscimento delle sue doti umane e professionali già ampiamente dimostrate nella sua lunga carriera di dirigente scolastico, all’impegno profuso nel volontariato e alla sua passione per l'ambito artistico-culturale.

La nuova presidente ha già delineato un piano di programmazione ricco di attività e iniziative non solo a favore dei bambini e degli adolescenti del territorio sannita, ma anche proiettato a favorire il rispetto dei diritti dei bambini lontani.

Vari incarichi e collaborazioni saranno definiti a breve durante la prossima assemblea dei volontari.

Consensi arrivano anche dalla presidente del Comitato UNICEF Campania, Emilia Narciso, che ha espresso il suo plauso per la nomina di Maria Buonaguro, assicurandole il pieno supporto del Comitato regionale.

"Ringrazio di cuore tutti – afferma la Buonaguro - per avermi scelta come presidente del Comitato Provinciale per l'Unicef di Benevento. Sono certa che, insieme ai volontari e ai sostenitori, lavoreremo con impegno per realizzare progetti e iniziative a beneficio di tutti i bambini e i ragazzi, offrendo il nostro contributo sull'intero territorio sannita. Assicuro il mio impegno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche che affliggono i minori in tutto il mondo. Chiedo a ciascuno di accompagnarmi in questo percorso, mettendo a disposizione le proprie competenze per sostenere i programmi che l'Unicef realizza a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Lavorare in gruppo e collaborare reciprocamente è il metodo che il comitato Unicef intende attuare in ogni iniziativa. Massimo impegno e dedizione per far sì che i molteplici protocolli d'intesa sottoscritti a livello nazionale con le istituzioni e le tante associazioni culturali saranno la guida che anche sul nostro territorio l'Unicef saprà onorare".