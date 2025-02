Ordine dei giornalisti e Comunità montana Fortore per le aree interne Spina: per valorizzare tutti i centri. Lucarelli: massimo impegno della categoria per queste zone

Ordine dei giornalisti della Campania e la Comunità Montana del Fortore hanno siglato un Protocollo per un rapporto di collaborazione che valorizzi l'area interna del Sannio e promuova la professione giornalistica nei comuni del comprensorio. Il Protocollo è stato siglato nella sede dell'Ordine in via Partenope a Napoli dai rispettivi presidenti Ottavio Lucarelli e Zaccaria Spina.Unìintesa che prevede iniziative culturali e strumenti formativi innovativi con progetti mirati a valorizzare il turismo e ad arginare la desertificazione delle aree interne.

"L'Ordine della Campania - spiega Ottavio Lucarelli - mira da sempre alla valorizzazione di tutta la regione con particolare attenzione a alle aree interne a partire dai nostri corsi di aggiornamento, organizzati già più volte nel Fortore così come nelle Università sannite e in tutta la Campania. Tante iniziative anche in Irpinia, nell'Alto Casertano e nel Vallo di Diano segnano questo intenso impegno per le aree interne e ringrazio la Comunità del Fortore per questa importantissima intesa".

"L'intesa formalizzata con l'Ordine regionale dei giornalisti - afferma Zaccaria Spina - tende a valorizzare tutti i centri della Comunità Montana del Fortore e tiene in considerazione che l'evoluzione del rapporto tra cittadini e Istituzioni ha comportato profondi mutamenti nei sistemi e nelle modalità di comunicazione attraverso nuove piattaforme o strumenti web. Tra gli obiettivi anche il racconto delle aree interne, la formazione e promozione della professione del giornalista nel nostro comprensorio".