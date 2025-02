Rifiuti, da problema a risorsa: ecco il modello 'Benevento' di Asia - VIDEO L'amministratore Unico Madaro: impianti, multiutility e Ato funzionali per tariffe più basse

“Il traguardo è stata la stabilizzazione di circa 80 lavoratori interinali sui 150 dipendenti in organico, poi via via il risanamento con scelte importanti e l'aiuto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella”.

Donato Madaro, amministratore unico dell'Asia, intervistato dal direttore Pierluigi Melillo durante la trasmissione di approfondimento “Punto di Vista” ha ripercorso i traguardi ottenuti nella gestione dell'Asia, l'Azienda Servizi Igiene Ambientale che si occupa della gestione dei rifiuti a Benevento e da qualche tempo anche del controllo degli impianti termici e stazione appaltante per l'Ato rifiuti sannita.

Asia ha messo in campo una serie di modifiche alla gestione dei rifiuti negli anni che ha consentito alla città di Benevento di far scalare le classifiche per quel che riguarda la raccolta differenziata e la qualità di essa grazie ad una puntuale raccolta differenziata nella cinta urbana e agli ecopunti di raccolta per le contrade che “restano attenzionati e controllati – ha assicurato Madaro – per via di sversamenti illegali di rifiuti anche da parte di persone che arrivano da altre zone o paesi della provincia. Abbiamo installato telecamere ovunque, raggiunto accordi con le associazioni ambientali per i controlli ed entro i prossimi mesi si potrà accedere alle aree recintate a disposizione dei residenti solo attraverso un badge”.

Il numero uno dell'Asia ha poi ricordato come “grazie al Pnrr l'azienda si doterà presto di un impianto per la lavorazione del multimateriale non solo proveniente dalla raccolta in città ma anche dai centri della provincia”.

Impianti che restano fondamentali per il chiudere in maniera corretta il ciclo dei rifiuti anche per far abbassare la tassa sui rifiuti pagata dalle famiglie.

“Servono impianti e serve una gestione dell'intera filiera costante e monitorata. Altro punto fondamentale è l'operatività degli Ato e che i rifiuti, dopo essere stati raccolti in maniera differenziata, devono essere lavorati e trasformati in risorsa in impianti vicini così da impedire che vengano trasferiti in altre province con costi maggiori”.

In pratica il rifiuto va riciclato nella zona dove si produce.

“Nel modello 'Benevento' – ha poi rimarcato l'amministratore unico di Asia, oltre ai rifiuti l'amministrazione ci ha affidato anche il controllo degli impianti termici. Il multiutility dell'azienda consente il raggiungimento di obiettivi importanti”.