Facoltà medicina aree interne: passi in avanti dopo vertice Mastella-De Luca Il sindaco: sarebbe un risultato eccezionale per il territorio

"Oggi abbiamo compiuto un significativo passo in avanti verso una realizzazione storica: una facoltà di Medicina delle Aree interne con sede a Benevento. Il presidente Vincenzo De Luca ha garantito il sostegno politico, economico e amministrativo della Regione per far sì che questo che sarebbe un risultato eccezionale per il territorio possa concretizzarsi", lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine di un vertice con il presidente De Luca a Palazzo Santa Lucia cui hanno preso parte il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola e il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

"L'iter vedrà coinvolte diverse istituzioni accademiche: certamente l'Università del Sannio, al cui Rettore Gerardo Canfora ho preannunciato gli esiti di questo importante colloquio, così come altri Atenei campani. Il presidente De Luca, che ringrazio, ha compreso perfettamente la caratura e l'importanza di questa progettualità: sarebbe davvero una infrastruttura immateriale finalizzata allo sviluppo umano per rendere Benevento e le aree interne al passo con gli standard europei. Così si riducono i divari, così le diseguaglianze diminuiscono, così si pensa, degasperianamente, alle nuove generazioni, consentendo ad un aspirante medico delle nostre parti di poter realizzare il suo sogno garantendogli pari opportunità, senza costringerli al salasso di trasporti sempre più cari e ai fitti di abitazioni in grandi città con costi ormai, in troppi casi, stellari e inaccessibili per tanti. Avviamo questo cammino istituzionale con fiducia, ancorché consapevoli che la strada è lunga", conclude Mastella.