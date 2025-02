Medicina a Benevento: l'Unisannio collabora con la Federico II Pronti ad attivare una convenzione con l'ateneo partenopeo

Potrebbero dover attendere meno del previsto gli interessati a studiare medicina rimanendo a Benevento. L'Università degli studi del Sannio, infatti, sta per attivare una convenzione con la ‘Federico II’ di Napoli per ospitare a Benevento una classe della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico.

“La settimana prossima porteremo all'attenzione degli organi dell'Ateneo del Sannio una convenzione - spiega il rettore Gerardo Canfora - da stipulare con la Federico II per attivare qui a Benevento una classe del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico della Federico II, ospitando così gli studenti dell'ateneo partenopeo e collaborando per questo indirizzo”.

E poi chiarisce “Un primo passo importante per entrare in un settore strategico come quello delle professioni medico sanitarie”.