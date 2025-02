San Valentino al Teatro Romano di Benevento Visita tematica sulle origini della festa e su come era vissuto l’amore ai tempi degli antichi Roma

Le origini della ricorrenza di San Valentino si intrecciano alla tradizione pagana e, soprattutto, a quella romana, anche se la sua storia è stata successivamente riscritta in parte, fino ad essere inserita nel calendario come festa degli innamorati.

I Romani davano grande importanza all’amore, come testimoniano numerosi affreschi e sculture o gli scritti latini, primo fra tutti il celebre Ars Amatoria di Ovidio, e, per questa giornata dedicata all’amore e agli innamorati, il Teatro Romano di Benevento venerdì 14 febbraio propone, alle ore 11.00 e alle 17.00, una visita tematica sulle origini della festa e su come era vissuto l’amore ai tempi degli antichi Romani.

Ferdinando Creta condurrà i partecipanti in un interessante percorso per conoscere le origini della festa, analizzando i Lupercalia romani, che cadevano proprio nel mese di Febbraio e che costituivano una ricorrenza molto partecipata, perché garantiva, tramite precisi passaggi rituali, una rinnovata fertilità alla natura e agli animali, così come all’uomo, in attesa dell’arrivo imminente della primavera. La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo.