Mastella: "...quel Sanremo in cui cantai con Bossi" Il primo cittadino di Benevento protagonista a 'Il rosso e in nero'

Da come è cambiato il linguaggio della politica al Festival di Sanremo. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella protagonista a "Il rosso e il nero" di Rai Radio 1. Il programma con Vladimir Luxuria e Francesco Storace ha indagato il linguaggio politico Come è cambiato, dalla Prima Repubblica a oggi. E Mastella che il prossimo anno festeggerà “50 anni di presenza nelle istituzioni” racconta aneddoti e storie.

Ma dopo la prima giornata del Festival non si può sfuggire al commento post Sanremo e dunque Mastella rispolvera la sua performace. “Ho cantato ad uno speciale Sanremo di Porta a Porta. Da Vespa ero con Umberto Bossi e in un momento in cui si parlava di federalismo gli dedicai una speciale versione di Roma nun fa la stupida stasera”.