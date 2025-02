Atto vandalico a sede Partito Democratico Cusano, la condanna della Cgil "Gesto inqualificabile colpisce direttamente i valori fondanti della nostra democrazia"

La CGIL esprime la propria ferma condanna per l’atto vandalico perpetrato nei confronti della sede del Partito Democratico di Cusano Mutri. "Questo gesto inqualificabile rappresenta non solo un attacco a una specifica forza politica, ma colpisce direttamente i valori fondanti della nostra democrazia.

Le sedi dei partiti sono luoghi di confronto, dibattito e dialogo, spazi in cui si costruisce la partecipazione democratica dei cittadini. Ogni attacco a questi luoghi è un attacco ai principi democratici che sono alla base della nostra Costituzione. La libertà di espressione e il rispetto delle opinioni altrui sono pilastri essenziali della nostra società.

Invitiamo tutti a riflettere sull'importanza di preservare il rispetto e la dignità del dibattito politico, affinché episodi come questo non trovino spazio nel nostro paese. La CGIL è al fianco del Partito Democratico e di tutte le forze politiche che promuovono una democrazia sana e aperta, e continuerà a lavorare per garantire che ogni voce possa essere ascoltata senza timore di ritorsioni.

Insieme, dobbiamo difendere e valorizzare i luoghi di democrazia, affinché atti di vandalismo e intolleranza non prevalgano mai".