Nozioni di autopalpazione riservate alle alunne organizzate da Sannio Donna odv Prevenzione dei tumori al seno all'Alberghiero e all'Istituto professionale Marco Polo

Anche quest’anno Sannio Donna ODV, Associazione di Volontariato per la lotta al tumore al seno, ha organizzato dei momenti formativi destinati agli istituti di istruzione superiore, sull’importanza della prevenzione, quale unica arma contro un tumore che è al secondo posto tra quelli più diffusi al mondo, al primo tra quelli che riguardano la popolazione femminile.

Gli Istituti coinvolti hanno prontamente aderito alla proposta di Sannio Donna di portare tra le aule scolastiche alcune nozioni di autopalpazione, riservate alle alunne degli ultimi anni del corso di studio, inserendo tale insegnamento nell’ambito di un più vasto progetto di educazione alla salute.

Si inizia sabato 15 febbraio con l’Istituto Alberghiero Ipsar 'Le Streghe', dalle ore 9 alle 10,45 e, a seguire, appuntamento all’Istituto Tecnico Professionale Polo- Palmieri - Rampone, dalle 11 alle 12,30.

Sono questi i primi incontri dell’anno scolastico in corso. A breve ci sarà il coinvolgimento di altre scuole, dove si intende far veicolare tra le ragazze l’importanza dei controlli per “giocare d’anticipo” contro un nemico subdolo e crudele.

Massima la collaborazione da parte dei dirigenti, dottoressa Paola Guarino, per l’Alberghiero e dottore Nazzareno Miele, per il Tecnico Professionale e di tutto il personale docente..

L’autopalpazione è un gesto fondamentale per la prevenzione del tumore al seno, il primo passo che consente di notare precocemente qualsiasi variazione nell’aspetto e fisonomia della mammella ed ogni donna dovrebbe essere in grado di saperla effettuare.

Le lezioni saranno tenute grazie all’opera volontaria della dottoressa Maria Carola, già responsabile dell’ambulatorio di Senologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento che illustrerà l’importanza e le metodiche di questo esame ed eseguirà anche alcune dimostrazioni pratiche di effettuazione.