Benevento–Messina, anticipata chiusura mercato e spostato stallo bus extraurbani Dalle ore 11 alle ore 21 di sabato 15 febbraio nella zona dello Stadio 'Ciro Vigorito'

In relazione all’incontro di calcio Benevento – Messina, in programma allo stadio Vigorito sabato 15 febbraio alle ore 15:00, e della conseguente necessità di spostare il terminal bus di via Rivellini in altra sede per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è istituito il divieto di sosta e di fermata ad eccezione degli autobus extraurbani in via Delcogliano, nell’area di parcheggio prospiciente l’università Giustino Fortunato, dalle ore 11 alle ore 21 di sabato 15 febbraio, al fine di consentire l’effettuazione dello stallo tecnico degli autobus extraurbani. La fermata operativa per la salità e discesa dei passeggeri resta confermata in via Mustilli.

Inoltre, sempre per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il mercato settimanale di Santa Colomba di sabato 15 febbraio terminerà alle ore 11:45 in modo da lasciare l’area libera da merci, attrezzature e veicoli entro le ore 12:30.