Vertenza Hanon: Consiglio delibera azione compatta. I lavoratori: si va avanti Questa mattina l'assise comunale, lavoratori in corteo lungo corso Garibaldi

“Questa vertenza deve conquistare l'attenzione nazionale per riuscire ad aprire un tavolo e discutere con la multinazionale coreana per evitare che 60 famiglie vadano per strada. Una cosa drammatica, inaccettabile. Dobbiamo sostenere insieme questa battaglia, al di là di colori politici, per il territorio”.

Il sindaco Clemente Mastella riassume così il senso del consiglio comunale straordinario convocato oggi a Palazzo Mosti con l'obiettivo di fare il punto sulla vertenza Hanon System che riguarda l'annunciata chiusura della sede sannita del colosso dell'automotive coreano.

E al consiglio i lavoratori sono arrivati “in corteo”, manifestando lungo il centro cittadino per gridare il loro dramma: l'imminente perdita del posto di lavoro. Una partecipata manifestazione che ha raccolto diversi gruppi del settore dell'automotive e che è confluita davanti a Palazzo Mosti. Al consiglio straordinario anche la deputazione regionale e parlamentare sannita.

“Mercoledì è in programma in Regione la discussione dell'interrogazione che ho presentato sul tema, il giorno successivo ci sarà un'ulteriore discussione nell'audizione della commissione attività produttive. La politica si sta muovendo cercando di dare risposte ai lavoratori” ha chiarito il consigliere regionale Luigi Abbate.

“Ho interrogato il Ministro delle Imprese e del Lavoro affinché si trovino soluzioni per salvaguardare i livelli occupazionali – ha spiegato il deputato Francesco Rubano -. Ora attendiamo le opportune risposte per l'attivazione di un tavolo interministeriale. In una circostanza così delicata occorrono responsabilità e unità per cui è necessario attivare tutte le sinergie istituzionali ai vari livelli per cui sostengo l'iniziativa consiliare messa in essere dal sindaco Mastella”.

Per Confindustria Benevento, il vicepresidente Antonio Affinita ha voluto ribadire “La disponibilità a mettere in campo ogni azione utile ad evitare la chiusura dello stabilimento”.

Per i lavoratori hanno fatto il punto i sindacalisti Giancarlo Stefanucci, Cisl Irpinia Sannio e Massimiliano Gugliemi della Fiom. “Oggi – ha spiegato Guglielmi – a Benevento una prima manifestazione a cui hanno partecipato anche altri lavoratori del settore automotive e che vivono le stesse difficoltà. Quella dell'Hanon è una vertenza simbolo: a cominciare dalla scelta della multinazionale coreana che ad oltre 6mila chilometri di distanza ha deciso di cancellare questo stabilimento nonostante i sacrifici degli ultimi tre anni con l'utilizzo degli ammortizzatori sociale e nonostante lo stabilimento abbia raggiunto tutti gli obiettivi fatturando ben 19 milioni di euro nello scorso anno. E' chiaro che non ci fermeremo, chiediamo al territorio di sostenere la lotta di questi lavoratori e chiediamo una soluzione alternativa alla chiusura. Siamo disponibili a ragionare di come diversificare le produzioni e impediremo ad ogni costo l'ennesimo scempio”.

E dunque il consiglio comunale, all'unanimità ha deliberato un documento in cui ribadisce l'impegno per l'apertura di un tavolo di confronto sul tema al Ministero delle Imprese, per attivare un piano di salvataggio e per sostenere le azioni dei lavoratori.

Nel dettaglio chiede:

di fare voti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’apertura di un tavolo di confronto con le parti interessate, affinché il gruppo Hankook – colosso del settore automotive e nuova proprietà di Hanon Systems Italia – avvii un percorso di riconversione e un piano di investimenti che possano consentire la sopravvivenza del polo produttivo di Benevento;

di attivare, nelle more della eventuale definizione di un piano di salvataggio della sede aziendale di Benevento, ogni utile strumento di sostegno politico e istituzionale in nome del comune obiettivo di evitare la chiusura di uno stabilimento che ha dimostrato di avere vitalità economica e dinamismo produttivo tali da fare apparire ingiustificata la decisione comunicata dalla proprietà sudcoreana;

di sostenere insieme ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali tutte le iniziative a supporto dell’auspicata risoluzione della vertenza Hanon Systems Italia di Benevento;

di dare mandato al Sindaco affinché riferisca al Prefetto gli esiti del civico consesso e solleciti un urgente intervento presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.