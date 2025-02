Rocco entra nel Piarc: associazione mondiale della strada L'associazione si occupa di ingegneria stradale, di politica stradale e di gestione delle reti

L’avvocato sannita Armando Rocco, patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, Consigliere giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in sicurezza stradale, codice della strada e diritto della circolazione stradale è stato nominato dal Presidente, generale Edoardo Valente, componente del PIARC - Associazione Mondiale della Strada.

Rocco farà parte di due importanti comitati tecnici: Comitato Tecnico 2.6 Guida Autonoma, Connessa e Nuove Tecnologie per la Sicurezza e la Gestione della Rete Stradale, presieduto dal dott. Domenico Crocco, Dirigente Responsabile Relazione Istituzionali Internazionali, Anas S.p.A. e Primo Delegato e Segretario Generale PIARC e Comitato Tecnico 3.1 Sicurezza Stradale, presieduto dall’Ing. Roberto Arditi, Direttore Sicurezza Stradale, Sina S.p.A.(Gruppo ASTM).

“Sono davvero onorato - ha dichiarato il Consigliere giuridico Rocco – di entrare a fare parte del PIARC-Associazione mondiale della strada. La più antica Associazione Internazionale che si occupa di ingegneria stradale, di politica stradale e di gestione delle reti stradali ed ha lo scopo di favorire il progresso in campo stradale, promuovendo lo sviluppo delle reti stradali, studiando i problemi della sicurezza in strada e rappresentando la pietra militare del settore. L'onore è dovuto all'opportunità di confronto con esperti nazionali ed internazionali del settore dall'inestimabile valore, grazie all'interscambio delle tecnologie stradali nel mondo. Ringrazio il Presidente Valente, il segretario generale Crocco e tutti i componenti del PIARC per la grande accoglienza ricevuta. Nel mostrare gratitudine per le aspettative riguardo il mio contributo, sono pronto ad impegnarmi, con la dedizione e la passione che mi hanno sempre contraddistinto e cercherò di non deludere tali aspettative, estendendo il mio contributo anche in ambito internazionale”.