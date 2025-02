"Conversazioni AUDACI". Podcast per talenti che osano con Confindustria giovani Al via il progetto realizzato con e l’ITI Bosco Lucarelli di Benevento

“Conversazioni AUDACI: Talenti che osano” è il progetto realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento e dall’Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli.

Il progetto è uno spin-off di un podcast già realizzato dall’Istituto Lucarelli e prevede la creazione di videopodcast progettati e prodotti dagli studenti dell’istituto, supportati dal docente Armando Calabrese e da Alessio Zollo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento.

Attraverso uno strumento comunicativo ed un linguaggio vicino ai giovani si intende far conoscere il territorio, le sue imprese e le potenzialità di sviluppo, dando voce ad imprenditori, professionisti e talenti che hanno saputo distinguersi nei rispettivi settori, offrendo spunti concreti per il futuro delle nuove generazioni.

“Conversazioni AUDACI” è un format che si prefigge di sensibilizzare i giovani sulle opportunità offerte dal territorio evitando di spingerli a cercare altrove le prospettive di crescita professionale prendendo, invece, in considerazione le opportunità straordinarie peresenti nel Sannio.

"Conversazioni AUDACI – spiega Alessio Zollo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, è un’iniziatva fortemente sostenuta dal Gruppo Giovani in quanto rappresenta un’occasione per avvicinare i giovani del nostro territorio al mondo dell'impresa e dell’innovazione. Sosteniamo con convinzione questo progetto, certi che raccontare storie di talento, coraggio e determinazione possa offrire spunti concreti e stimoli preziosi per le nuove generazioni.

Il nostro territorio offre innumerevoli occasioni ma è fondamentale conoscerle anche attraverso le esperienze di chi ha scelto di investire e costruire qui il proprio futuro a livello locale. Questo format vuole accendere una luce su queste realtà, dimostrando che il Sannio può essere una terra di opportunità e crescita. Siamo orgogliosi di essere al fianco degli studenti del Lucarelli Podcast in questa avventura. Ringrazio il Dirigente scolastico dell’Istituto Lucarelli Giovanni Marro per averci consentito di lavorare al progetto"

Le interviste realizzate saranno disponibili sui canali YouTube ufficiali: “Conversazioni Audaci” e sui canali social di “Confindustria Benevento” e del “Lucarelli Podcast”.