Il "De La Salle" di Benevento tra le scuole finaliste a Sanremo L'istituto sannita al “Festival Internazionale del Musical Scolastico di Sanremo - GEF 2025”

Un’importante e prestigiosa opportunità attende gli alunni dell’Istituto Scolastico “De La Salle” di Benevento, che sono stati selezionati per le fasi finali del “GEF 2025” – Festival Internazionale del Musical Scolastico di Sanremo. I bambini delle classi Terza, Quarta e Quinta della scuola Primaria avranno l’onore di esibirsi sul palco del celebre Teatro Ariston, confrontandosi con scuole provenienti da tutto il mondo.

La selezione è avvenuta attraverso un bando internazionale che ha visto un ampio numero di istituti scolastici partecipanti, ma solo poche scuole sono riuscite a guadagnarsi un posto nelle finali. Il musical presentato dalla scuola, “Musiké delle Stagioni. Un viaggio a ritmo di Tum e Pa”, è un progetto originale che ha conquistato la giuria del festival grazie alla sua forza educativa, creativa e inclusiva.

Il musical, scritto e musicato dal maestro Luigi Giova, docente dell’istituto, narra simbolicamente il ciclo della vita attraverso le stagioni: dalla rinascita della Primavera, passando per l’esuberanza dell’Estate, la riflessione dell’Autunno, fino alla serenità dell’Inverno. Un viaggio che si sviluppa attraverso la danza, la musica e il ritmo, con l’obiettivo di coinvolgere ogni bambino in un’esperienza di crescita emozionale e creativa.

“Questo traguardo è il risultato di un impegno collettivo che ha visto il coinvolgimento attivo dei nostri bambini e della nostra intera comunità scolastica. Il musical non è solo un evento artistico, ma un’occasione pedagogica inserita nel solco dell’azione educativa del De La Salle che valorizza ogni singolo alunno, facendo di ciascuno un protagonista,” afferma Donato D’Agostino, Gestore dell’Istituto.

“La nostra scuola è sempre stata attenta alla promozione di un’educazione inclusiva, in grado di far emergere le potenzialità di ogni bambino. Il musical rappresenta pienamente questo approccio, dove ognuno trova il proprio spazio per esprimersi, sia come cantante, danzatore, percussionista o semplicemente come parte di una squadra coesa,” aggiunge la Coordinatrice Didattica, Prof.ssa Angela Meola.

Il progetto, che ha coinvolto anche i docenti della scuola, è stato coordinato dalla docente Adriana Damiano con il contributo delle docenti Sara Forgione ed Erika Caputo e curato artisticamente dal maestro Luigi Giova. Le coreografie sono state realizzate dalle insegnanti Morena Brugnetti e Rosalinda Zollo. Un grande impegno da parte di tutti i docenti coinvolti, che hanno saputo trasmettere ai bambini la passione per la musica e il teatro, costruendo un’esibizione che esprime l'inclusività e il valore educativo dell’arte.

Dal 26 al 30 marzo, gli alunni dell’Istituto Scolastico “De La Salle”, accompagnati dalla dirigenza, dai docenti e dalle famiglie, si recheranno a Sanremo per partecipare alla finale del “GEF 2025”. Durante la settimana, prenderanno parte a prove, esibizioni serali sul palco dell’Ariston e avranno la possibilità di assistere alla finale mondiale di SanremoJunior. L’emozione di salire sul palco di uno dei teatri più prestigiosi del mondo rappresenta una vetrina unica per i nostri giovani talenti, che potranno confrontarsi con scuole provenienti da ogni angolo del pianeta.

Il musical “Musiké delle Stagioni” è un esempio di come l’arte e l’educazione possano contribuire alla crescita integrale dei bambini. Ogni fase del progetto, che coinvolge danza, musica, body percussion e recitazione, ha il duplice obiettivo di stimolare la creatività e di insegnare importanti valori, come la collaborazione e il rispetto per la diversità. I bambini, infatti, non sono stati selezionati in base a criteri meritocratici, ma hanno avuto l'opportunità di esprimersi liberamente, esplorando la propria creatività in modo inclusivo.

“Ogni bambino, con il proprio contributo, ha dato vita a un’esperienza che va oltre il musical: è un viaggio pedagogico, educativo e umano che valorizza il potenziale di ciascuno,” commenta il maestro Luigi Giova, ideatore del progetto TUMPA da cui prende vita il musical.

L’Istituto “De La Salle” di Benevento si prepara, dunque, a vivere un’esperienza straordinaria, rappresentando non solo la propria scuola, ma l’intero territorio, in un evento internazionale che celebra il valore dell’arte scolastica come strumento di inclusività e crescita. Territorio che ha già avuto modo di manifestare il proprio sostegno a partire dall’amministrazione comunale con il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Luigi Ambrosone che insieme al direttore artistico di “Fondazione città spettacolo” Renato Giordano credono in questo progetto supportandone la realizzazione.