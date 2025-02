Dal Sannio 2700 fedeli in preghiera per Papa Francesco Circa 5mila i pellegrini provenienti da tutta Italia

Migliaia di pellegrini sono giunti questa mattina in Vaticano. In particolare sono circa 5mila i fedeli, tra questi quelli provenienti dalle diocesi di Parma, Viterbo e Benevento, giunti per gli appuntamenti del Giubileo degli Artisti.

Nella basilica di San Pietro, infatti, una catechesi per i pellegrini arrivati a Roma che avrebbero dovuto partecipare all'udienza del Papa che, visto il suo ricovero, è stata annullata. A svolgere la catechesi è padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Consiglio per i bambini, che ad un certo punto ha chiesto a tutti di alzarsi per pregare per la salute di Papa Francesco che "sta facendo tanto per la Chiesa". Dopo la preghiera i fedeli hanno fatto un lungo applauso, segno dell'affetto per il Pontefice malato.

Da Benevento, in occasione del Giubileo ordinario della Speranza, un gruppo guidato dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca che ha raccolto 41 parrocchie, per un numero complessivo di circa 2.700 fedeli guidati dai rispettivi parroci.