Medici in assemblea: approvato il bilancio di previsione 2025 Prima assemblea ordinaria del nuovo mandato 2025-2028, presieduta dal dott. Luca Milan

Sabato mattina, nell'Auditorium dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Benevento Giuseppe D'Alessandro, si è tenuta la prima assemblea ordinaria del nuovo mandato 2025-2028, presieduta dal dott. Luca Milano (neo presidente) nel corso della quale è stato approvato all'unanimità il “Bilancio di previsione 2025”.

Si è trattato di una vera e propria “giornata storica” che ha fatto registrare grande partecipazione e tanta emozione della classe medica sannita che ha confermato i valori veri che caratterizzano la nostra Professione ha dichiarato il presidente Milano.

“Vedere così tanti colleghi è stato semplicemente emozionante e conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, la profonda dedizione con cui la classe medica sannita vive la propria professione. Un vero orgoglio per la nostra comunità, un punto di partenza per questo nuovo direttivo. L’assemblea ordinaria è l’atto politico fondamentale della vita ordinistica che predispone linee di indirizzo e attività programmatiche. E’ la prima ed inaugura il nuovo mandato che ci chiama a fronteggiare un momento storico unico, in cui la professione medica sta vivendo una crisi senza precedenti, dovuta ad una emorragia di personale, ad una crescente crisi valoriale della società, ma soprattutto ad un definanziamento del sistema sanitario. La sanità pubblica da decenni è considerata una voce di spesa delle finanziarie da ridurre, invece che un bene produttivo da salvaguardare, da incentivare, investendo. Forte vuole essere il nostro impegno – ha proseguito il dott. Milano - per un Ordine di Benevento rappresentativo, indipendente, attento, propositivo, coinvolgente, inclusivo, solidale, innovativo. A tutela della professione, della dignità e della sicurezza del medico; che rilanci il ruolo sociale del medico centrato sull’autorevolezza professionale; che ispiri nei giovani, ai quali va la consapevolezza della stima dell’ordine, l’orgoglio di appartenenza”.

“Mai accaduto nella storia dell’ordine - ricorda il dott. Vincenzo Luciani, 33 ani anni di storia ordinistica di cui 9 da presidente - vedere tanti colleghi ad un’assemblea” complimentandosi vivamente con il neo Presidente.

“Assemblea emozionantissima: non ci sono parole che possano esprimere, appieno, quanto oggi sia fiera di essere medico”, il commento della decana dell’Ordine, la dott.ssa Luciana Ciannella.

Nel corso della sua relazione ha focalizzato ancora una volta l'attenzione su temi di grandissima attualità e che sono a cuore al neo consiglio: 1) “Tutela del bene salute nel rispetto della libertà e della dignità delle persone. 2) Contrasto alla violenza contro gli operatori sanitari. 3) Attenzione particolare alla comunicazione e alla interazione con gli iscritti attraverso i canali diretti (social web), aggiornamento costante del sito istituzionale, transizione digitale per un ordine sempre più smart, commissioni esterne 4) Formazione. 5) Confronto con Istituzioni e Territorio con l'obiettivo di avere un Ordine della Provincia di Benevento sempre più aperto e partecipato.6) Unire la categoria.

Alla relazione morale del Presidente è seguita la relazione del Tesoriere, dott. Federico Rosa, che ha tecnicamente illustrato tutte le voci del bilancio di previsione e concluso così “Mai vista tanta partecipazione: è il segno tangibile che i Medici sanniti hanno colto l’entusiasmo del nuovo corso e ciò sarà di stimolo a fare tutti insieme un percorso ordinistico ed umano avvincente e ricco di soddisfazioni”. L’assemblea si è poi conclusa con la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Giovanni Campo, che ha giudicato il bilancio di previsione conforme alle regole e rispettoso degli obiettivi programmatici, complimentandosi con il nuovo esecutivo e con la platea per la carica di emozione in grado di trasmettere. Al termine della storica giornata è stato approvato all'unanimità dall'assemblea il bilancio di previsione 2025.