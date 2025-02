Oltre il Costruttore: il 24 Febbraio l’Assemblea Pubblica di ANCE Benevento Con la presidente nazionale Federica Brancaccio

Sarà la Presidente di ANCE nazionale Federica Brancaccio a concludere i lavori dell’Assemblea Pubblica programmata da ANCE Benevento per il 24 febbraio 2025 a partire dalle ore 10.00 presso il teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”.

“Oltre il Costruttore” è il titolo dell’evento pubblico organizzato per concludere l’attuale mandato della presidenza di Mario Ferraro ed ufficializzare la nuova presidenza di ANCE Benevento eletta nel corso dei lavori privati, che precederanno la manifestazione.

Nel corso dell’Assemblea sarà proiettato un video che ripercorre l’intero mandato di presidenza di Mario Ferraro che relazionerà sul suo percorso alla guida di ANCE Benevento.

I saluti finali saranno affidati al Sindaco di Benevento Clemente Mastella e al Presidente Confindustria Benevento Oreste Vigorito, le conclusioni curate dalla Presidente Ance nazionale Federica Brancaccio.

“Con l’orgoglio e la consapevolezza del lavoro svolto e dell’impegno profuso, spiega Mario Ferraro, mi accingo a lasciare la guida di ANCE Benevento, e mi preme ringraziare tutti coloro che cui ho collaborato nel corso della mia presidenza. Sono sicuro che ANCE continuerà a migliorare le attività, i servizi e i progetti di interesse per le imprese del settore, sul solco che faticosamente con la mia squadra di presidenza abbiamo tracciato dopo anni di lavoro per rivalorizzare l’immagine dell’imprenditore edile e per diventare punto di riferimento sulle tematiche del settore per le istituzioni”.