Dal Sannio al Giubileo degli artisti: tra fede, arte e bellezza La sezione UCAI di Benevento ha partecipato alla celebrazione nella Basilica di San Pietro

Domenica, la sezione UCAI di Benevento ha partecipato con entusiasmo al Giubileo degli Artisti, celebrato presso la Basilica di San Pietro. La Santa Messa, tenutasi alle ore 10, ha visto un’ispirata omelia scritta dal Santo Padre e riportata da Sua Eminenza il Cardinale José Tolentino de Mendonça rivolta agli artisti, l’omelia ha sottolineato l’importante ruolo di questi ultimi: portare bellezza e verità anche dove manca, ispirandosi alle Beatitudini e alla speranza tema del giubileo.

L’artista, è stato ricordato, non è solo creatore di opere, ma testimone di verità, chiamato oggi più che mai a “infrangere le bolle dell’effimero” per condurre alla Verità.

Dopo la celebrazione, i partecipanti si sono riuniti presso Palazzo Minerva per un momento di condivisione artistica. L’evento ha raggiunto il suo apice con la declamazione della poesia “Sei velo di cristallo”, della poetessa Rita, associata UCAI di Benevento. La sua toccante composizione, intrisa di profondità e sensibilità, ha commosso i presenti, ricevendo un grande riconoscimento per la sua capacità di coniugare arte e spiritualità. La poesia di Rita è stata apprezzata non solo dal pubblico, ma anche dall’Assistente Ecclesiastico Nazionale Padre Riccardo Lufrani, dal Presidente Nazionale UCAI Maurizio Zerini e dalla Vicepresidente Giuliana Sepe, che hanno elogiato il valore artistico e umano della sua opera.

Oltre a questo momento memorabile, ci sono state altre esibizioni di artisti che hanno preso parte al concorso organizzato in occasione del Giubileo, dando vita a una giornata ricca di talento e ispirazione.

La Presidente della sezione di Benevento, Angela Ilenia Adamo, e la Vicepresidente Emmanuela Antonelli hanno accompagnato con orgoglio la delegazione. Don Pietro D’Angelo, Assistente Ecclesiastico della sezione di Benevento, pur non essendo presente, ha espresso la sua profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ricevuto dall’associata Rita, simbolo del valore artistico e spirituale che l’UCAI di Benevento porta avanti. Una giornata indimenticabile, che ha riaffermato il profondo legame tra arte, fede e bellezza.