Reati ambientali nasce task force: "multe salate" per contrastare abusi A Benevento vertice operativo sulla questione. In campo Polizia municipale con Asia

L'istituzione di un nucleo speciale della Polizia municipale per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e le violazioni normative al sistema della raccolta differenziata e una task force che sarà coordinata da Comune e Asia, aperte alle associazioni di volontariato, per intensificare i controlli: sono gli esiti del tavolo tecnico convocato in sala Giunta a Palazzo Mosti sul tema della strategia d'intervento contro gli sversamenti illegali di rifiuti e comportamenti non virtuosi in tema di raccolta differenziata.

"Il sindaco Clemente Mastella che ha partecipato da remoto - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa che ha coordinato la riunione cui hanno preso parte anche l'ad di Asia Madaro e i consiglieri Loredana Iannelli (delegata alle Contrade) e Giovanni Zanone (coordinatore della segreteria politica del Sindaco) - ha condiviso perfettamente l'esigenza di adottare tolleranza zero verso tutti gli atteggiamenti irrispettosi, quando non proprio criminali, che offendono la Città e minano gli storici successi raccolti in materia di raccolta differenziata. Il Comandante Vecchio istituirà, presso il Comando di Polizia Municipale, un nucleo di polizia ambientale che - insieme agli ispettori Asia e alle Guardie ambientali - scandaglierà il territorio e con l'ausilio delle immagini video, che sono disponibili ad esempio per gli ecopunti, contrasterà senza sconti chi infrange le regole. Le multe saranno salate. Alcuni comportamenti pure registrati, come l'abbandono di rifiuti speciali anche di tipo medico, sono vergognosi e criminali. Ma anche distrazioni e pratiche scorrette in materia di differenziata saranno sanzionate, poiché il comune patrimonio dei risultati raggiunti non può essere disperso. Partiremo, insieme all'Asia, anche con nuove campagne di sensibilizzazione, tuttavia i controlli saranno più frequenti e numerosi per contrastare gli abusi", conclude l'assessore Rosa.