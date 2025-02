Scalo merci a Ponte Valentino, ok in Giunta al Protocollo d'intesa Tra Comune di Benevento, Consorzio Asi e Provincia per il potenziamento infrastrutturale

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane lo schema del protocollo d'intesa tra Comune di Benevento, Consorzio Asi e Provincia per il potenziamento infrastrutturale della zona di Ponte Valentino.

"E' un accordo fondamentale perché finalizzato alla realizzazione dello scalo merci nella zona industriale di Ponte Valentino nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Alta Velocità/Capacità ferroviaria. Un'occasione fondamentale - spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - per le oltre 50 aziende ubicate in quell'area, tra cui player di rilievo internazionale dell'aerospazio, dell'agroalimentare, della logistica e della metalmeccanica e per tutta l'economia provinciale, con una stima di movimento merci pari . Quando sarà sottoscritto giovedì pomeriggio alle 16,00 a Palazzo Mosti, il Protocollo permetterà una cooperazione importante per la realizzazione delle opere civili (a partire dalla viabilità consortile e dall'adeguamento dei collegamenti stradali vicini come la SS 90 bis) a supporto di questa importante infrastruttura che movimenterebbe merci secondo le stime pari a circa un milione di tonnellate all'anno", concludono il sindaco e l'assessore.

Nella stessa seduta via libera ai progetti di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di locali mensa alla scuola dell'infanzia del plesso scolastico Ferrovia a via Grimoaldo Re e presso il plesso scolastico Giovanni Pascoli in via Pertini.