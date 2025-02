Servizio civile universale, prorogato il termine per la presentazione domande C'è tempo fino al 27 febbraio 2025, alle ore 14

L'assessore al Welfare del comune di Benevento, Carmen Coppola rende noto che è stato prorogato al 27 febbraio 2025, alle ore 14, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale. Le informazioni utili sono reperibili al seguente link: https://ancicampania.it/servizio-civile-universale-in-anci-campania-proroga-al-27-febbraio-dei-termini-per-la-presentazione-delle-domande/

Si ricorda che il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 23, nelle seguenti attività: 3 volontari per Biblioteca per tutti, 6 per Campania sicura, 2 volontari per Ambiente Incomune, 3 volontari per Servizi aperti, Accoglienza e Informazione, 3 per Rilanci Campania, 6 per Comunità solidale.