"Figurine che Passione in Tour", domenica 23 febbraio la nuova tappa a Benevento Il presidente dell'Associazione, Venditti: Alzi la mano chi non ha mai avuto l’album delle figurine

Sarà la galleria del centro commerciale Buonvento a Benevento, ad ospitare la nuova tappa dell’associazione figurine che Passione, che dopo la tappa Molisana di Campobasso farà ritorno in città per far trascorrere a collezionisti grandi e piccini, o semplici appassionati, una giornata all’insegna della passione per la raccolta delle mitiche figurine calciatori.

“Alzi la mano chi non ha mai avuto l’album delle figurine dei calciatori" spiega Pasquale Venditti, aresidente dell’associazione Figurine Che Passione, "Praticamente tutti, abbiamo benevolmente obbligato madri, padri, nonni e zii ad elargire cospicui oboli sotto forma di pacchetti di figurine o addirittura scatole. Chiaramente, buona parte del divertimento sta ed è sempre stata nella ritualità: l’apertura delle bustine, annusare il profumo delle figurine appena sbustate, la cura nell’appiccicarle al posto giusto, vedere l’album che, pagina dopo pagina, si riempie. Ma è nella pratica dello scambio - rimarca Venditti - delle doppie fra amici che le figurine diventano una vera e propria esperienza sociale, dal rilevante valore aggregativo, un qualcosa di memorabile. E sarà la magia di quest’atmosfera che faremo rivivere domenica 23 febbraio al Centro Commerciale Buonvento, che ancora una volta ringraziamo per averci ospitato. Ognuno potrà completare il proprio album, condividendo la propria passione con altri collezionisti ed ammirare album, figurine e bustine storiche che saranno esposte per l’occasione da collezionisti DOC; e così anche chi ormai più avanti negli anni potrà per qualche ora ritornare bambino, perché fare la collezione delle figurine dei calciatori non è solo una questione di collezione: c’è dentro il sogno, la passione per lo sport, l’amore per il calcio, la sete di informazioni, la curiosità per gli aneddoti e poi c’è il sogno per i più piccoli di vedere anche la propria foto stampata un giorno su quella figurina ed incollata sull’album. Sarà dunque una giornata speciale per grandi e piccini per respirare la “magia” della figurina che ha cresciuto generazioni di giovani oggi adulti, ma con l’immutata passione da trasmettere a figli e nipoti”.