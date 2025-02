Appia Unesco: si costituisce gruppo di lavoro. Casucci: occasione da promuovere Questa mattina il focus a Palazzo Paolo V

Un gruppo di lavoro che si occuperà della conservazione, conoscenza e valorizzazione dell'Unesco è la sfida rilanciata dal Comune di Benevento Assessorato alla Cultura, Ufficio Unesco, all'evento “Appia: la polvere e la storia”, nell’ambito dell’XI edizione di “Arte è Scienza”, promossa dall’AIAr (Associazione Italiana di Archeometria) in collaborazione con ricercatori dell’Università degli Studi del Sannio.

A renderlo noto l'assessore alla Cultura e Unesco del Comune Antonella Tartaglia Polcini che ha spiegato come per la valorizzazione dell'Appia Patrimonio Unesco sia ormai necessario “passare dalla fase di promozione che ha accompagnato la candidatura alla fase concreta relativa all'attuazione con programmi ben definiti per i quali il comune di Benevento ha chiesto all'università del Sannio di costituire un gruppo di lavoro che si occuperà della conservazione, conoscenza e valorizzazione dell'Unesco. Oggi – ha aggiunto - prende corpo una prima sperimentazione di questo lavoro con tutte le parti coinvolte per esplorare gli aspetti principali da prendere in considerazione: la narrazione dei nostri valori identitari, l'analisi della portata di valore del patrimonio di cui disponiamo, gli aspetti legati alla materia che da fredda e dura diviene elemento di memoria e di identità”.

E infine ““Appia: la polvere e la storia” è il titolo scelto per questo appuntamento e ben rappresenta il tema di questa giornata perché quella polvere che sembra apparentemente non lasciare traccia è invece il segno della stratificazione di piccole particelle, come il nostro piccolo contributo, ciascuno per la propria parte per costruire ancora una volta la storia e il futuro di territori che sono caratterizzati da eccezionale valore universale certificato ai massimi livelli”.

L’iniziativa che si è tenuta a Palazzo Paolo V si colloca all’interno di una serie di analoghi eventi svoltisi lungo tutto il territorio nazionale sul tema del rapporto tra le metodologie scientifiche e la comprensione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico.

All'incontro, ricco di interventi, anche l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci “La settimana prossima – ha chiarito – incontrerò tutti gli assessori al turismo dei comuni della regione Campania per parlare delle risorse assegnate per la parte della cultura e del turismo. A Benevento arriveranno 250mila euro per gli eventi culturali e 200mila per quelli turistici. Inoltre sarà necessario stilare le azioni per la promozione turistica che richiede un sistema di offerta non solo legato alla ricettività, alla ristorazione dei servizi ma anche alla promozione strategica. Credo – ha concluso - che l'Appia sia una opportunità, soprattutto perché Benevento si candida a governare questo processo di cui fanno parte 39 comuni in Campania. L'Appia è un'occasione da promuovere, anche nella prossima borsa del turismo mediterraneo a Napoli, sui mercati nazionali e internazionali agli operatori”.