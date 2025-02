Promozione turismo aree interne, accordo tra Anci e Pro Loco Per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturalistico

La Proloco di Benevento Samnium comunica che l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) Campania e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Campania hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra le Pro Loco e gli enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle risorse dei territori campani.

Il protocollo mira a creare nuove sinergie per rafforzare le attività di promozione turistica, culturale e sociale, favorendo la crescita delle comunità locali e promuovendo il turismo sostenibile.

I principali obiettivi dell’accordo includono: Le parti concordano di promuovere in tutte le sedi istituzionali la sensibilizzazione nei confronti del grande patrimonio culturale, artistico e naturalistico della Campania, con particolare attenzione alle "aree interne" e segnatamente: ai piccoli Comuni; ai borghi storici e quelli in via di spopolamento; ai castelli e alle fortificazioni, abbazie e complessi monastici; alle aree boschive e fluviali; alle eccellenze enogastronomiche; alle tradizioni storiche e folkloristiche, e non meno importante il recupero, la salvaguardia e la promozione del patrimonio immateriale dei paese, delle città e dei borghi storici.

Valorizzazione del patrimonio culturale, con il sostegno a eventi e manifestazioni locali.

Promozione del turismo esperienziale, per far scoprire ai visitatori la ricchezza dei territori campani.

Progetti di inclusione sociale e sostenibilità, a favore delle comunità locali.

Formazione e crescita delle competenze, con percorsi dedicati alle figure impegnate nella promozione territoriale.

Questa intesa rappresenta un’opportunità strategica per le Pro Loco e i Comuni di lavorare insieme, mettendo a sistema le proprie risorse e competenze per affrontare le sfide del futuro. La collaborazione tra UNPLI e ANCI Campania intende dare visibilità alle iniziative locali e potenziare il dialogo tra i vari attori del territorio, in un’ottica di sviluppo condiviso.