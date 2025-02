Comitato quartiere Pietà: bene sviluppo dell'area Il gruppo "attendiamo tavolo tecnico con tutti gli attori interessati"

Il comitato di quartiere Pietà e zone limitrofe, nella persona del presidente Gennaro De Luca, "esprime soddisfazione e gratitudine verso tutti gli attori coinvolti in questa nuova fase di vita e rinnovamento dell’area. Ci riferiamo ovviamente all’inaugurazione del complesso rampa San Barbato-Pietà, con parcheggio e campo da calcio, senza dimenticare la presenza nelle vicinanze del PalaUnisannio. Non solo, da mesi il Conservatorio ‘Nicola Sala’ ha ufficializzato l’acquisto dell’hotel Il Molino, segnando un importante passo verso la creazione di

un campus universitario con residenza studentesca.

Abbiamo quindi un nuovo modello di campus urbano grazie all’intervento del Comune, dell’Università del Sannio e del Conservatorio Sala; di questo ne beneficeranno anche i residenti che avranno maggiori servizi ed un quartiere più animato. Infatti, anch’essi potranno usufruire (non solo gli studenti) delle attività sportive e ricreative, favorendo l’aggregazione, ma anche posti riservati nel parcheggio di via Pietà-rampa San Barbato. Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere Pubbliche, Mario Pasquariello, hanno costantemente informato il comitato di quartiere Pietà e zone limitrofe accogliendo le diverse richieste giunte negli anni. A breve attendiamo un tavolo tecnico con tutti gli

interessati".