L'arcivescovo Accrocca scrive ai fedeli: preghiamo per Papa Francesco Dopo la partecipazione dello scorso sabato a Roma per le celebrazioni del Giubileo

L'Arcivescovo Felice Accrocca scrive ai suoi fedeli dopo l'esperienza dello scorso sabato a Roma. “Una preghiera incessante” l'invito rivolto alla comunità per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli.

"Carissimi, siamo stati insieme a Roma, giorni fa, per celebrare il nostro Giubileo diocesano e passare insieme attraverso la Porta Santa, riaffermando – in tal modo – la nostra sincera volontà di conversione: il Signore ci dia ora la forza per mettere in pratica i nostri buoni propositi. Sabato 15 febbraio abbiamo vissuto davvero una bella esperienza comunitaria; sarebbe stata ancora più bella se avessimo potuto, com’era in programma, partecipare anche all’udienza con il Santo Padre. Purtroppo Papa Francesco il 14 febbraio è stato ricoverato al Policlinico “Agostino Gemelli” per una degenza che non sappiamo quanto sarà lunga, stante il quadro di complessità delle sue condizioni di salute.

Vi scrivo ora, perciò, non solo per ringraziarvi della splendida giornata che tutti voi mi avete donato, ma anche per sostenervi nell’azione di preghiera che – ne sono certo – avete già avviato, sin dall’inizio, a favore del ristabilimento della salute di Papa Francesco. Preghiamo intensamente per il Papa! Lui ce lo chiede sempre, in ogni occasione, tanto più in questa. Imitiamo la Chiesa delle origini. Sappiamo infatti che, «mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui» (At 12,5).Tutti voi saluto cordialmente e, di vero cuore, tutti vi benedico!"

Felice, Vescovo