Vertenza Hanon System, domani sciopero provinciale della FLMUniti CUB Dinanzi ai cancelli dello stabilimento di Benevento il segretario nazionale Amendola

La FLMUniti CUB di Benevento domani scenderà in sciopero con i lavoratori metalmeccanici a sostegno dei lavoratori della Hanon Systems di Contrada Olivola.

“Buttare in mezzo la strada 60 famiglie – tuona il sindacato - in un territorio già in crisi come quello beneventano e campano porta con sé conseguenze disastrose per il futuro di questi lavoratori.

Come compromessa con i lavoratori la FlmUniti Cub continua a portare avanti una lotta seria per mantenere aperto il sito produttivo, crediamo che non possa essere 1 anno in più o un 1 anno in meno di ammortizzatore sociale la soluzione giusta per il problema. Chiediamo una soluzione che sia equa, giusta e duratura.

Questa è la prima di una serie di iniziative che metteremo in campo a sostegno dei lavoratori Hanon”.

Domani al presidio davanti la fabbrica ci sarà il Segretario Nazionale della CUB, Amendola Marcelo a portare la solidarietà di tutta l’O.S. ai lavoratori interessati.