Alla Biblioteca provinciale di Benevento la poesia di Mario Luzi Dedicato alla figura e alla poesia dello straordinario poeta del '900

Continua il ciclo di incontri alla Biblioteca provinciale di Benevento "A. Mellusi" nell'ambito del progetto "Luogo comune. Una stanza per la poesia" di cui è curatore il professor Nicola Sguera.

Il quarto appuntamento dal titolo Mario Luzi (a vent'anni dalla scomparsa): rileggendo "Nel magma" sarà dedicato alla figura e alla poesia di questo straordinario poeta del nostro novecento, a vent'anni anni dalla scomparsa.

Per l'occasione sarà proprio il professore Sguera a introdurre una emozionante lettura di un'opera fondamentale di Luzi :" Nel magma".

Lo rendono noto Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale), promotori della iniziativa.

L’incontro è in programma per giovedì prossimo 27 febbraio alle ore 17.30, presso “Stanza per la Poesia”, ubicata all’interno della Biblioteca Provinciale di Benevento.