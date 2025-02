Vertenza Hanon, Regione chiede apertura di un tavolo presso il ministero Mortaruolo: "Atto formale per decretare l'esistenza di una crisi sulla quale intervenire"

Si è tenuta questa mattina, presso il Consiglio Regionale della Campania, l’audizione sulla crisi dello stabilimento Hanon Systems Italia di Benevento, convocata su richiesta del Vicepresidente della Terza Commissione “Lavoro, Attività Produttive e Turismo”, Erasmo Mortaruolo, per affrontare il futuro occupazionale dei 60 lavoratori a rischio dopo l’annuncio della multinazionale coreana di chiudere il sito produttivo entro maggio 2025.

All’audizione, presieduta dal Vicepresidente Mortaruolo, hanno partecipato in presenza le organizzazioni sindacali, mentre in collegamento video erano presenti i vertici aziendali di Hanon Systems Italia, Confindustria Benevento e l’Assessore del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone.

Nel corso dell’audizione, Mortaruolo ha espresso la vicinanza della Regione Campania e dell’Assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello, impossibilitato a essere presente, ribadendo l’attenzione istituzionale nei confronti di questa delicata vertenza. Ha sottolineato come la Commissione sia al fianco dei lavoratori e ha garantito che tutti gli interventi della discussione odierna sono stati trascritti e diventeranno un documento ufficiale della Regione Campania. Ha inoltre evidenziato la necessità di ricondurre la vicenda in un percorso istituzionale chiaro e strutturato, evitando frammentazioni che possano indebolire il confronto con la proprietà.

Al termine dell’audizione, Mortaruolo ha ribadito la necessità di notificare formalmente al Ministero del Lavoro l’esistenza di una crisi industriale affinché venga attivato un tavolo ufficiale nazionale, coinvolgendo istituzioni, azienda e parti sociali. La Regione Campania ha confermato la propria disponibilità a intervenire per le competenze di propria pertinenza, garantendo un coordinamento istituzionale efficace.

“Credo che questa Commissione possa essere il primo passo per notificare al Ministero del Lavoro la formale esistenza di una crisi sulla quale intervenire. La situazione non può essere gestita solo con iniziative individuali, per quanto apprezzabili, ma deve seguire un percorso istituzionale chiaro e strutturato. Per questo, chiediamo l’attivazione di un tavolo ministeriale che dia un quadro certo alla vertenza e permetta di individuare soluzioni concrete. L’attivazione di questo confronto ufficiale può dare anche un primo segnale di stabilità ai lavoratori, che oggi vivono una fase di profonda incertezza e ai quali esprimo tutta la nostra vicinanza e solidarietà” ha dichiarato il vicepresidente Mortaruolo.



L’audizione, pertanto, si è conclusa con l’impegno a trasmettere l’esito della Commissione al Ministero del Lavoro, chiedendo formalmente l’attivazione di un tavolo istituzionale nazionale per la gestione della crisi Hanon Systems Italia.