L'arcivescovo Accrocca al fianco dei lavoratori della Hanon: trovare soluzione "La speranza è che qualcuno acquisti quest'azienda ma nel Sannio va colmato il gap infrastrutturale"

“So bene cosa significa trovarsi in questa situazione, anche mio padre lavorava per una multinazionale che poi chiuse in provincia di Latina”.

Queste le parole dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca che questo pomeriggio si è recato dinanzi allo stabilimento della Hanon System l'azienda che l'altra settimana ha annunciato di volere chiudere la sede sannita. Il Pastore della Chiesa beneventana ha voluto, accompagnato da Francesca Mandato, Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica e di rappresentante dell’Associazione Libera- Nomi e Numeri contro le mafie, ed incontrato una gli oltre 60 dipendenti a rischio. Presenti anche i vertici della Cgil Sannita, Luciano Valle e per la Filt Giuseppe Anzalone.

Monsignore Accrocca ha portato la sua esperienza personale ed ha auspicato “una soluzione per impedire la chiusura dello stabilimento” a contrada Masseria Nuova. “Adesso la speranza deve rimanere viva grazie all'impegno di tutti”. Chiaro il riferimento di Politica, Istituzioni ed Enti.

“La speranza può anche arrivare da qualcuno, magari locale, che abbia la possibilità di rilevare questa azienda che mi sembra di capire sia fatta di operai specializzati”.

L'ennesima vertenza lavoro che interessa il Sannio “che paga anche la mancanza di infrastrutture – ha rimarcato l'arcivescovo della Metropolia di Benevento -. Gli imprenditori vanno via anche perchè magari non trovano le condizione infrastrutturali adeguate. Salviamo questi 65 posti di lavoro che tanto andranno ad incidere in questo territorio” il monito dell'arcivescovo.