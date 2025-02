"Tourch Run". Per i mondiali invernali a Benevento si accende Tripode olimpicico Il prossimo 25 febbraio ai piedi all’Arco dell’Imperatore Traiano

“Tourch Run si illuminerà a Benevento, unica città campana coinvolta, il prossimo 25 febbraio in contemporanea con altrI capoluoghi regionali in occasione de “I Mondiali Invernali”.

La manifestazione nazionale prevede la partecipazione di 1.000 runners e 500 atleti di Special Olympics Italia Onlus: per la Città di Benevento l’iniziativa vivrà il suo momento culminante con l’accensione del Tripode Olimpico ai piedi all’Arco dell’Imperatore Traiano.

L’evento è stato illustrato nel pomeriggio alla Rocca dei Rettori nella Sala dell’Acquedotto imperiale romano dal Responsabile provinciale Riccardo Derna nel corso di un incontro con la Stampa cui hanno partecipato anche il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ed il responsabile dei Lions Club Gianfranco Ucci, Organizzazione che da venti anni collabora con le Associazioni no profit a sostegno delle persone diversamente abili .

“Tourch Run” infatti rientra tra le attività che Special Olympics Italia Onlus promuove nel contesto delle finalità del movimento nato negli Stati Uniti d’America nel 1968 ed riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per i suoi programmi di inclusione delle diversità e di promozione anche nello sport delle diverse abilità di ragazzi e ragazze. Il movimento è attivo in 200 Paesi, mentre è dal 1983 che Special Olympics è riconosciuta in Italia come associazione benemerita perché favorisce l’inclusione dei giovani con e senza disabilità, promuovendo la cultura del "rispetto" che aiuti i giovani a vivere in un futuro che non guardi alle differenze ma alle persone.

La Fiaccola Olimpica attraversa tutte le Regioni e, come ha sottolineato con orgoglio il Responsabile Derna, per la Campania è stata scelta la Città di Benevento, con un percorso che vedrà partecipare le Scuole, grazie alla cooperazione dell’Ufficio Scolastico provinciale, ed interesserà il centro della Città partendo da Piazza Santa Sofia. Gli atleti, accompagnati da alcuni Campioni Olimpionici, arriveranno infine all’Arco di Traiano per la cerimonia di accensione del Tripode Olimpico.